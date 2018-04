Umstrittene Baupläne Wohnhäuser in der "grünen Lunge" Magdeburgs?

Die Kleingartenanlage "Am Domfelsen" steht vor dem Aus.

Die Kleingartenanlage "Am Domfelsen" steht vor dem Aus.

Die Kleingartenanlage "Am Domfelsen" steht vor dem Aus. Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel

Der Stadtpark von Magdeburg ist so etwas wie die "grüne Lunge" von Magdeburg. Zwischen alten Bäumen und weiten Wiesen fühlen sich nicht nur Jogger und Spaziergänger wohl. Auch Reh, Fuchs, Hase und Wildschwein sind dort zu Hause. Bis auf wenige Gebäude ist der Stadtpark grün. Doch das könnte sich bald ändern – wenn es nach dem Willen von zwei Wohnungsunternehmen geht. Und wohl auch nach dem der Stadt.



Denn dort, wo die Gartenanlage "Am Domfelsen" ist, soll gebaut werden. Alle Gartenbesitzer haben bereits eine Kündigung bekommen und eine hohe Abfindung. Wobau und MWG wollen in der jetzigen Gartenanlage Quartiere für Gutbetuchte errichten. Entstehen sollen bis zu sechsgeschossige Häuser mit exklusivem Blick auf den Dom. Ein Plan, der bei vielen Magdeburgern auf Ablehnung stößt, denn wieder soll Grün vernichtet werden.