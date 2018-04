Magdeburg Kritik an Polizeieinsatz in Randale-Nacht

Die Party zum Aufstieg des FCM endete mit dem Einsatz von Wasserwerfern. Bildrechte: xcitePRESS

Während der Krawalle am Hasselbachplatz in Magdeburg haben sich viele Gastronomen von der Polizei im Stich gelassen gefühlt. Das geht aus einem Offenen Brief hervor, der an Innenminister Holger Stahlknecht und Oberbürgermeister Lutz Trümper adressiert ist und am Montag veröffentlicht wurde.

In dem Schreiben wird kritisiert, dass am Samstag zwischen 20 Uhr und 02 Uhr nachts eine rechtsfreie Zone entstanden sei. Dass gröhlende Horden ungestört umhergelaufen seien, Raketen in Fenster geschossen und rechte Parolen gerufen hätten. Die Polizei sei entweder nicht vor Ort gewesen oder habe nicht eingegriffen. Auch nach einem Anruf beim Notruf sei nichts passiert. Dadurch sei das Gefühl entstanden, dass man keine Hilfe bekomme.