Magdeburger Künstlerin Ina Gattermann kämpft mit dem Shutdown "Tausend Gedanken, die jetzt eine Plan brauchen"

In ihrem Laden bietet Gattermann auch Mützen an. Bildrechte: MDR SACHSEN-ANHALT/Uli Wittstock

Weil man nun aber nicht täglich ein Kunstwerk verkauft, bietet Ina Gattermann in ihrer Galerie auch Schmuck und andere Accessoirs aus eigener Produktion – ein hochwertiges Angebot, das man anderswo so nicht findet. Im Hundertwasserhaus war es jedoch durchaus prominent platziert.



Doch vom ersten Shutdown waren eben alle Läden betroffen, die nicht Waren des täglichen Bedarfs anboten, und, so räumt Ina Gattermannn ganz ohne Groll ein, ihre Produkte sind nun leider nicht Waren des täglichen Bedarfs. Also hatte sie nun Zeit, im Shutdown viele neue Collagen zu erstellen. Doch von Kunst kann sich nur ernähren, wer diese auch verkaufen kann: "Im ersten Shutdown hat man uns das Geschäft geschlossen, quasi von heute auf morgen. Ich hatte dann vier Monate geschlossen und praktisch null Euro Einkommen. Dann haben wir versucht, über den Sommer wieder etwas aufzuholen, was aber natürlich nicht machbar war."