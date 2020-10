Absage bei Kulturhauptstadt Bewerbung Magdeburg: Dann spielen wir eben in unserer eigenen kulturellen Liga

Die Enttäuschung war geradezu spürbar in der Festung Mark in Magdeburg. Gerade noch keimte Hoffnung auf und einige hatten den Jubelschrei wohl schon auf der Zunge. Schließlich wurde während die Vorsitzende der Jury, Sylvia Amann, den Sieger noch nicht ganz ausgesprochen hatte, schon der Name Lutz Trümper auf einer riesigen Videoleinwand eingeblendet und viele dachten sicher: Na wenn schon der Name des Magdeburger Oberbürgermeisters da steht, dann wird es Magdeburg doch wohl werden. Aus dem Mund der Jury-Vorsitzenden kam dann aber der Name Chemnitz und es herrschte Stille im Hof der Festung.