Kitas und Schulen geschlossen Eltern sollen Kitabeiträge nicht zahlen müssen

Einige Kommunen in Sachsen-Anhalt hatten bereits angekündigt, die Kitabeiträge für die Eltern auszusetzen oder zu erlassen, solange nur Notbetreuung vor Ort angeboten wird. Nun hat die Landesregierung angekündigt, dass das Land für die Kitabeiträge im April aufkommt. Den Kommunen wird empfohlen, die Beiträge für April nicht zu erheben. Das sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Donnerstag in Magdeburg.