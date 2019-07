Trotz Abschiesgottesdiensts am Sonnabend bleibt Ilse Junkermann noch bis Ende August im Amt. Erst im September wechselt sie an die Universität in Leipzig. Junkermann will dort in den kommenden vier Jahren zur Kirche in der DDR forschen. Ursprünglich hatte Junkermann bis zu ihrem Ruhestand 2023 Landesbischöfin der EKM bleiben wollen. Überraschend hatte sie dafür aber nicht die notwendige Zustimmung des Landeskirchenrats. Gründe für die Entscheidung waren damals nicht genannt worden.