Das Landgericht Magdeburg hat eine Frau wegen Computerbetrugs in 37 Fällen und versuchten Betrugs in Tateinheit mit Urkundenfälschung zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Das sagte ein Gerichtssprecher am Dienstag MDR SACHSEN-ANHALT. Der Fall hatte für Aufsehen gesorgt, weil die Frau über mehrere Jahre fast eine Million Euro von den Konten ihres Mannes auf das eigene Konto überwiesen hatte.