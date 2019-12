Das Mahnmal am Standort der alten Synagoge in Magdeburg Bildrechte: MDR/Maria Hendrischke

Bereits seit Jahrzehnten soll in Magdeburg eine neue Synagoge gebaut werden. Sachsen-Anhalt ist das einzige Bundesland, in dem nach dem Zweiten Weltkrieg keine neue Synagoge gebaut wurde. Die Umsetzung des Vorhabens hat sich hingezogen, unter anderem weil es in Magdeburg zwei jüdische Gemeinden gibt. Denn die Synagogen-Gemeinde will die Gottesdienste in der neuen Synagoge nach streng orthodoxen Regeln abhalten. Das heißt zum Beispiel, dass Männer und Frauen bei den Gottesdiensten räumlich getrennt sind und Frauen den Gottesdienst nicht leiten dürfen.