In Magdeburg haben knapp 500 Landwirte, Waldbesitzer und Angler gegen Umweltauflagen demonstriert, die zu Jahresbeginn in Kraft getreten sind. Sie forderten am Dienstag, dass die sachsen-anhaltische Verordnung zum europäischen Artenschutzprojekt "Natura 2000" umfassend überarbeitet wird. Der Chef des Landesbauernverbands, Olaf Feuerborn, sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir wollen über Naturschutzrecht reden, wie man in der Natur partnerschaftlich arbeiten kann. Da darf man nicht über Verbote für die Leute reden, die diese Natur jahrelang gepflegt haben und sie erst zu dem gemacht haben, was sie heute ist."