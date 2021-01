In Magdeburg haben an Neujahr rund 100 Landwirte aus ganz Sachsen-Anhalt für mehr Wertschätzung und höhere Preise demonstriert. Dazu aufgerufen hatte die Verbindung "Land schafft Verbindung". Deren Sprecher Martin Dippe sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es gehe darum, das Bewusstsein für deutsche Lebensmittel wieder in den Vordergrund zu rücken.