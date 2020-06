Das Warten nach der Lieferung – zwei Stunden Ungewissheit

Ganze zwei Stunden dauert es, bis das Ordnungsamt vorfährt und in Absprache mit der Polizei mitteilt, dass die Anwohner sich das Essen untereinander aufteilen sollen. Eine Person je Hauseingang darf die Verteilung der Lebensmittel übernehmen. "Die Organisation ist eine Katastrophe. Wir wissen nicht, was mir machen sollen", sagt ein Anwohner, der die Lebensmittel in seinem Wohnblock verteilt. Anwohner haben die Grundnahrungsmittel am Dienstag aufgeteilt. Bildrechte: MDR/Kevin Poweska

Noch am Dienstagvormittag – vor der Lieferung der Lebensmittel – war die Lage in der Neuen Neustadt weitaus angespannter. Am Montag sollte ein Mädchen operiert werden, was wegen der Quarantäne-Anordnung nicht möglich gewesen sei, sagten Anwohner Dolmetscherin Heidemari Felser, die am Dienstag mit MDR SACHSEN-ANHALT in der Neuen Neustadt unterwegs war. Auch gebe es eine schwangere Frau, die kurz vor der Entbindung stehe und ihre Wohnung nicht verlassen dürfe. Sie wisse nicht, was sie tun soll, berichteten Anwohner auf Rumänisch.

Wenn die Polizei nicht da wäre, dann wären die Bewohner schon längst wieder aus den Häusern rausgegangen. Sie verstehen die Quarantäne nicht. schätzt Heidemari Felser (Dolmetscherin) die Situation ein.

Nachbarschaftshilfe in der Neuen Neustadt

Die Polizei zeigt seit dieser Woche rund um die Uhr Präsenz in der Neuen Neustadt. Bildrechte: MDR/Kevin Poweska Nachdem die Rufe der Menschen in den Wohnblöcken nach besserer Versorgung immer lauter wurden, haben sich kurzerhand sechs Organisationen zusammengetan und die Initiative "MORITZ HILFT!" gegründet. Eine Nachbarschaftshilfe in der Neuen Neustadt, die weiter blicken will, als es durch die Grundversorgung der Johanniter möglich ist.



Sandy Gärtner, Mitorganisatorin vom Kultureck Utopolis, erzählt: "Das Projekt "MORITZ HILFT!" ist erst gestern entstanden – wir wollten einfach etwas tun, um den Menschen zu helfen." Angewiesen ist das Projekt dabei auf Informationen vom Gesundheitsdezernat oder von den Johannitern. "Wir müssen wissen, wo wer wohnt und wer was genau gebrauchen könnte", erklärt Gärtner.

Nicht nur den Grundbedarf decken

Dabei geht es nicht nur um den Grundbedarf. Auch Spielsachen für Kinder seien wichtig – vom Malbuch bis zu Kartenspielen. Die Leute hätten in der Quarantäne viel Zeit. Sandy Gärtner erzählt, dass die meisten Menschen in Quarantäne Familien mit Kindern sind. Sie hofft auf die Nächstenliebe der Magdeburger.

Ich wünsche mir, dass da Menschen mit vollgepackten Beuteln stehen werden – mit Sachen, die sie sich auch in der Quarantäne wünschen würden. Mal einen Saft oder einen Malblock – einfach Dinge, die das Leben in der Quarantäne schöner machen. Sandy Gärtner Projektleiterin