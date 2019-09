"Ich habe mich bewusst für die Innenstadt entschieden, ich hab gar nicht erst in anderen Stadtteilen Magdeburgs nach Mietobjekten gesucht." Elisabeth "Betsy" Peyman hat im März dieses Jahres ihr Bekleidungsgeschäft "Betsy Peyman" auf dem Breiten Weg eröffnet, im Schatten des Allee Centers. Sie ist eine, die sich getraut hat, denn der Trend ist eher rückläufig.

Die 26-Jährige Betsy Peyman betreibt seit diesem Jahr ein Geschäft in der Innenstadt. Bildrechte: Matthias Piekacz Die Magdeburger Innenstadt hat mit Leerstand zu kämpfen. In direkter Umgebung von Betsy Peyman stehen vier Schaufenster leer, dabei würde sich die 26-jährige Inhaberin über Nachbarschaft sehr freuen: "Ich würde mir einfach wünschen, dass noch mehr Geschäfte direkt neben uns kommen, einfach damit die Attraktivität des Breiten Wegs erhöht wird. Meinetwegen auch noch ein Bekleidungsgeschäft in unserem Stil." Aufenthaltsqualität – das will Betsy Peyman nicht nur mit ihrem Laden alleine vermitteln, sondern eben auch für den Breiten Weg und die Innenstadt insgesamt.

Stichwort: Aufenthaltsqualität

Das wünschen sich auch die Menschen in Magdeburg für ihr Zentrum. Ein Magdeburger erinnert sich zurück: "Gerade der Breite Weg ist ja eine große Geschäftsstraße gewesen schon damals, also das ist wirklich schade". Auf einer der schönsten Barockstraße Deutschlands reihten sich einmal viele Geschäfte aneinander, sogar für Autos war die ganze Strecke komplett befahrbar. Heute sei davon nicht mehr viel zu spüren, dieser Meinung ist zumindest eine Magdeburgerin, die über den Breiten Weg spaziert. "Ich würd‘s schöner finden, wenn hier mehr Abwechslung wäre. Vielleicht fehlen hier aber auch einfach die Flecken, wo man sich mal einen kleinen Snack oder eine Erfrischung holt, das hat man ja hier gar nicht", so die Magdeburgerin, die mit vollgepackten Einkaufstüten aus dem Allee Center kommt. Das große Einkaufszentrum macht es für den Einzelhandel auf dem Breiten Weg schwer, vermutet sie.

Einkaufszentren: Phänomen einer Druckwelle

Auch der Regionalvertreter des Immobilienverbandes Deutschland, Mitte-Ost, Robert Vesely, sieht eine Verbindung zwischen dem Leerstand auf dem Breiten Weg und dem Allee Center.

Das Allee Center ist Fluch und Segen zugleich. Zum einen ist es natürlich so, dass man komfortabel viele Geschäfte auf einem Fleck findet. Zum anderen ist die Vielfalt natürlich nicht gegeben, weil wir keine lokalen Anbieter haben. Die Geschäfte außerhalb des Centers zu legen ist eine Herausforderung, weil das Center eben viele Kunden abzieht. Robert Vesely, Immobilienmakler

Der Magdeburger beschreibt dieses Phänomen mit einer Druckwelle. Im Inneren des Centers findet man die heiß umkämpften Geschäfte, deren Mieten zwar hoch sind, aber durch die Lage eine Menge Laufkundschaft anziehen. Je weiter man sich von diesem Inneren entfernt, also außerhalb des Centers, desto weniger wird diese Laufkundschaft.

Das Allee Center vereint viele Geschäfte auf einen Fleck. Bildrechte: MDR/Pia Uffelmann Dennoch hat ich Betsy Peymann im Schatten des Allee Centers mit ihrem Geschäft niedergelassen. Sie bietet in ihrem "Bekleidungsgeschäft mit Aufenthaltsqualität" neben Kaffeespezialitäten auch noch fair gehandelte und nachhaltige Mode an. Für sie stand die Innenstadt zwar schnell als Standort fest, jedoch weiß sie auch um die Gründe, die viele Jungunternehmer und Geschäftsinhaber eher woanders hin verschlägt. "Vielleicht kommt man gar nicht so darauf mit seinem Geschäft direkt ins Zentrum zu gehen. Viele schauen in Stadtteile wie zum Beispiel Stadtfeld oder Buckau. Denn vielleicht traut man sich das im ersten Moment gar nicht zu, schließlich spielt dann auch eine Rolle 'Was kostet das Mietobjekt im Zentrum?' und 'Hab ich da irgendwie als kleiner inhabergeführter Laden überhaupt eine Chance?'"

Vesely: Mieten werden Einzelhandel zurückdrängen

Die Mietpreise sind auch für Robert Vesely ein entscheidender Faktor in der Diskussion um den Leerstand in der Innenstadt: "Dass die Läden leer stehen, hängt letztlich mit den zu erzielenden Mietpreisen ab. Die Mietpreise, die dort mitunter gefordert werden, sind für einen Lokalpatrioten nicht darstellbar." Vesely, der selbst als Immobilienmakler in Magdeburg und Umgebung tätig ist, weist aber auch auf die steigenden Marktpreise für Eigentümer dieser lukrativen Objekte im Zentrum hin. Hier noch günstige Mieten anzubieten ist also fast nicht mehr möglich. "Auf Grund dessen wird der stationäre Einzelhandel weiter zurück gehen", prognostiziert der Magdeburger.

Großes Problem für den Einzelhandel: die Baustellen

Die große Baustelle für den City-Tunnel macht es Menschen, die ins Zentrum wollen, nicht gerade einfach. Bildrechte: MDR/Heike Bade Noch ein Aspekt, der vielen kleinen Geschäften schwer zu schaffen macht, sind die vielen Baustellen in der Stadt. Vesely meint: "Viele dieser Unternehmen können es sich nicht leisten über mehrere Monate, da wo eine Baustelle ist, ihr Geschäft aufrecht zu erhalten."



Auch der Wirtschafts- und Tourismusbeigeordnete der Stadt, Rainer Nitsche, weiß von vielen Geschäften in Stadtfeld, die sich über die City-Tunnel-Baustelle beklagen. Hier entstehen Umsatzeinbußen und das müsse verhindert werden.

Also die Baustellen wirken sich in der Tat negativ aus und deswegen müssen wir besondere Anstrengungen unternehmen und natürlich auch darauf schauen, dass das Baustellenmanagement so gut wie möglich funktioniert. Rainer Nitsche, Wirtschafts- und Tourismusbeigeordnete der Stadt Magdeburg

Allerdings seien die Baustellen nun einmal nötig. Zum Leerstand meint er: "Wir haben Leerstände im Zentrum, auch in ganz markanten 1A-Lagen und wir haben Leerstände in den Geschäftszentren und beides wollen wir nicht hinnehmen." Dramatisch sei die Situation zwar noch nicht, aber falls sich nichts ändere, befürchtet Nitsche, werde der Leerstand das Stadtbild bestimmen.

Ideen gegen den Leerstand

Sabrina Gottschalk kümmert sich seit diesem Sommer um den Leerstand in der Magdeburger Innenstadt. Bildrechte: privat So weit wollte es die Stadt nicht kommen lassen. Vor zwei Jahren wurde vom Stadtrat entschieden, dass eine Stelle für Leerstandsmanagement entstehen soll. Sabrina Gottschalk hat diesen Posten nun im Juli 2019 angetreten. Neben dem Austausch mit Menschen aus dem Stadtteilmanagement und anderen Städten, möchte Gottschalk mit einem Onlineportal gegen leere Schaufenster in der Innenstadt vorgehen. So sollen Eigentümer, Vermieter und Nutzungsinteressierte zusammengebracht werden und über Vermietungsmöglichkeiten informiert werden. Die sind vielfältiger als gedacht.