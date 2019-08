Stefan Gehring ist Kürschner mit Leib und Seele – oft brauchen verstaubte Kleidungsstücke nur etwas mehr Pepp. Bildrechte: MDR/Christine Warnecke

Stefan Gehring hilft gern, mit Kreativität und Handwerkskunst. "Da haben wir zum Beispiel diesen typischen Persianer, aus den 1960er Jahren", erzählt der Kürschner und nimmt eine dicke schwarze Pelzjacke von einer der Kleiderstangen in seinem Geschäft. Weich und dick gleitet das Fell durch die Finger. Angenehm – aber überhaupt nicht modisch. "Diesen Mantel hat eine Großmutter der Enkelin mit warmer Hand anvertraut – und die stand dann mit Tränen in den Augen vor mir und sagte: ,Was soll ich denn damit machen! Das kann ich doch nicht tragen!'"

Das ist der Moment, wenn Stefan Gehring loslegt, den Pelz mit Strickstoff kombiniert, Reißverschlüsse annäht, dem Ganzen eine neue, taillierte Form gibt. "Dann sagt meiner Erfahrung nach auch die jugendliche oder studentische Trägerin: ,Wow, das hätte ich nicht gedacht, dass das so gut aussehen kann, das zieh ich an.'" Stefan Gehring lächelt breit. Wegen solcher Momente ist er seit mehr als 40 Jahren Kürschner. Obwohl er es eigentlich nicht werden wollte.

Geschäft ist fast 100 Jahre alt

Zwar hatte sein Opa das Geschäft 1920 in Magdeburg gegründet und an den Vater übergeben. Doch weder Stefan Gehrings älterer Bruder noch er selbst hatten anfangs große Lust, das Familienunternehmen weiterzuführen.



Stefan Gehring wollte eigentlich Anglistik studieren – aber nicht auf Lehramt, wie es zu DDR-Zeiten nur möglich gewesen wäre. "Ich ging dann den Weg des geringsten Widerstandes", erklärt Gehring und lächelt schief, "die Bewerbungsfristen waren vorbei und so fing ich erstmal bei meinem Vater an – der war natürlich nicht abgeneigt."



Stefan Gehring blieb dabei und übernahm den Laden 1981 – noch ohne Meistertitel. "Man machte mir die Auflage, den Meister praktisch nachzureichen, das tat ich ein Jahr später. So war ich damals der jüngste Kürschnermeister der DDR", erzählt er fröhlich. Der Meister mit Pelzmütze – von Pelzen allein kann er aber heute nicht mehr leben. Bildrechte: MDR/Christine Warnecke

Am Handwerk an sich habe sich nicht viel verändert – nur die Wünsche der Kunden und die verwendeten Materialien. Von Pelz allein könnte Gehring heute nicht mehr leben, deswegen bearbeitet er auch viel Leder. Oder stylt Pelz mit anderen Stoffen auf, wie bei der schwarzen Pelzjacke für die Studentin. "Es geht jetzt viel mehr um Design und die Kombination verschiedener Materialien." Deswegen hat er auch zwei Nähmaschinen in seiner Werkstatt hinter dem Laden im Breiten Weg – eine für Pelznähte und eine für alles andere.

Aussterbendes Handwerk

In der Handwerkskammer Magdeburg sind derzeit noch drei Kürschnerbetriebe registriert, in der halleschen Handwerkskammer für das südliche Sachsen-Anhalt nur zwei. 2001 hat der letzte Azubi hierzulande ausgelernt. Auch bei Stefan Gehring sieht es nicht gut aus, wenn er eines Tages in Rente geht: "In meiner Familie gibt es keinen Interessenten. Und bundesweit gibt es etwa 250 Kürschnerbetriebe, aber nur sieben Azubis. Wo soll da eine Nachfolge herkommen?" Doch er würde jetzt auch gar nicht guten Gewissens ausbilden wollen – "weil ich keine Anschlussbeschäftigung geben könnte".

Pelz zu Unrecht im Verruf?

Gehring steht für Pelze – aber nur wenn die Herkunft stimmt. Bildrechte: MDR/Christine Warnecke Immer wieder kommen auch Jäger mit selbst erlegten Tieren wie Füchsen zu Stefan Gehring. "Die machen ihren Job, halten den Wald 'sauber' und warum sollten wir diesen Rohstoff nicht nutzen?" Das ist auch seine Antwort auf die Kritik von Tierschutzorganisationen wie Peta, die Pelzträger verdammen. "Man muss unterscheiden, zwischen Fellen aus dunklen Kanälen und leider auch von gefährdeten Tierarten, aus China zum Beispiel, und Material aus gezielten Züchtungen. Wir deutschen Kürschner haben eine Selbstverpflichtung, nur 'gutes' Material zu verwenden. Wenn Sie sich in einem Fachgeschäft beraten lassen, werden Sie erfahren, woher der Pelz kommt und den können sie dann bedenkenlos tragen", erklärt Gehring. Zumal Kunstpelz eine umweltschädliche Alternative sei. Der werde aus Rohöl hergestellt und ende irgendwann als unauflöslicher Plastikmüll, denn die Kunstfasern verrotten nicht.

Wartezeit von einem Jahr und mehr

Die Arbeit mit einem schönen Material und der Kundenkontakt, die Beratung und gemeinsame Umgestaltung alter Mäntel und Jacken – das ist es, was Stefan Gehring Spaß macht, weit über die Ladenöffnungszeiten von zehn bis 18 Uhr hinaus. "Das schlimmste ist, wenn man etwa auf Beerdigungen diese alten Mäntel sieht, die dann aus irgendwelchen Schrankecken gekramt wurden. Säcke, die so geschnitten waren, dass man sie die nächsten 40, 50 Jahre tragen könnte. Mit denen will doch heute niemand mehr herumlaufen!" Weil das auch seine Kunden so sehen und Stefan Gehring alle Arbeiten alleine macht, gibt es für größere Umgestaltungen sogar Wartezeiten von einem Jahr oder mehr.