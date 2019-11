Wer zurzeit durch Magdeburg schlendert, dem fallen an verschiedenen Orten in der Innenstadt ganz besondere Dekorationen auf: Pferde, Bären und Kugeln aus goldenem Draht, mit Lampen behängt. Neben dem Alten Markt und dem Domplatz werden vom 25. November bis zum 02. Februar viele weitere Plätze und Orte in neuem Glanz erstrahlen. Die neuen Installationen sind Teil des Projekts "Lichterwelt Magdeburg". Nachdem in den letzten Jahren außer auf dem Weihnachtsmarkt und an den größeren Einkaufszentren nicht viel Beleuchtung in der Innenstadt anzutreffen war, soll sich das in diesem Jahr ändern.