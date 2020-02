Als Piotr Bielecki das erste Mal nach Magdeburg kam, wusste er noch nicht, dass hier sozusagen die Luftpumpe erfunden worden war. "Vakuum, das kennt jeder, aber dass Otto von Guericke diesen Versuch in Magdeburg gemacht hat, das wusste ich nicht. Und das fanden wir gleich interessant“, sagt Bielecki, der zwei Jahre in Deutschland studiert hat und deshalb perfekt Deutsch spricht.

Er bemerkte allerdings schnell, dass Magdeburg noch mehr zu bieten hat: "Ich freue mich, dass Magdeburg so eine reiche Geschichte hat und wir wollten, dass die Leute sich auch ein paar Fragen stellen und überlegen: Warum steht Telemann bei einem Brunnen oder was ist das für ein Flugzeug vor dem Allee Center?"

Geschichte lernen mit Glühwein in der Hand und Glanz in den Augen sozusagen. Und der Plan ging auf. "Wir wollen, dass die Menschen sich in den Städten treffen und miteinander ins Gespräch kommen", sagt Bielecki. Dass er das in Magdeburg so gut geschafft hat, freut ihn sehr.