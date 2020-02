Highlight zur Weihnachtszeit Lichterwelt in Magdeburg wird abgebaut

Die Lichterwelt in Magdeburg hatte Besucher aus ganz Deutschland angelockt und so erheblich zur positiven Weihnachtsmarktbilanz der Stadt beigetragen. Mehr als zwei Millionen Besucher kamen – so viele wie noch nie.

Zum nächsten Weihnachtsfest soll die Lichterwelt noch weiter wachsen. So ist geplant, auch andere Stadtteile festlich zu beleuchten – in Stadtfeld zum Beispiel die Große Diesdorfer Straße. Oder auch in der Sternstraße soll es in der Vorweihnachtszeit romantisch funkeln.