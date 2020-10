Lichterwelt Magdeburg leuchtet bald wieder

Hauptinhalt

Durch Corona sind in diesem Jahr einige Veranstaltungen ausgefallen. Aber eine wird es auf jeden Fall wieder geben: Die Lichterwelt in Magdeburg wird aufgebaut und eröffnet am 19. November. In diesem Jahr sollen zu den 60 Leuchtfiguren neue hinzukommen und während der Weihnachtszeit für besondere Stimmung in der Stadt sorgen.