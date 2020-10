Nach fast zehnjähriger Planung steht am Mittwoch die lang ersehnte Entscheidung an: Die Stadt Magdeburg erfährt, ob sie den Titel "Europäische Kulturhauptstadt 2025" tragen darf. Eine internationale Jury wird ihre Entscheidung in Berlin verkünden. Mit im Rennen sind noch vier weitere deutsche Städte: Chemnitz, Hildesheim, Hannover und Nürnberg.

Public Viewing und Livestream zur Entscheidung

Wegen der Corona-Pandemie kann das Team des Bewerbungsbüros nicht nach Berlin fahren. Die Bekanntgabe wird deshalb in einem Livestream auf YouTube ab 13 Uhr übertragen. In Magdeburg wird ein Public Viewing in der Festung Mark veranstaltet, das um 11 Uhr beginnt.

Magdeburg hatte sich in der ersten Runde mit dem Motto "Out of the void" beworben – zu deutsch: Raus aus der Leere. Nachdem die Stadt im Vorentscheid erfolgreich war, entwickelte sie das Bewerbungskonzept unter dem Motto "Force of Attraction" – Anziehungskraft – weiter.