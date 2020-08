Was er den Fahrern aber immer rate: "Dokumentieren, dokumentieren, dokumentieren." Etwa über Tachokarten oder Fotos von Frachtbriefen – so wie an diesem Tag an der A2. Michael Wahl weist einen polnischen Fahrer darauf hin, dass er Ansprüche auch rückwirkend geltend machen könne, bis zu drei Jahre – sofern er gute Nachweise hat. Solche gerichtlichen Auseinandersetzungen hat es in Deutschland bereits gegeben, im Transportsektor, ebenso in der Pflege.

Bildrechte: MDR/Mandy Ganske-Zapf Wir brauchen in ganz Europa gute Bedingungen für Fahrer, die alles, was wir kaufen, durch die Gegend transportieren – und insofern an allem, was wir konsumieren, in irgendeiner Form beteiligt sind. Entsprechend sollten wir sie auch behandeln. Michael Wahl vom DGB-Projekt "Faire Mobilität"

Für die Bedingungen auf Rastplätzen will Wahl sensibilisieren, zum Beispiel dafür, dass die EU schon seit Längerem versucht, ein Schlafverbot in den Kabinen durchzusetzen. Gerade hat das Europäische Parlament dazu eine Pflicht ab 2021 festgeschrieben, wonach Fahrern wenigstens zu den 45-Stunden-Pausen, die es gibt, eine Unterkunft zu gewähren ist. Wahl findet wichtig, dass sich Bedingungen direkt auf der Strecke verbessern. "Wir brauchen in ganz Europa gute Bedingungen für Fahrer, die alles, was wir kaufen, durch die Gegend transportieren – und insofern an allem, was wir konsumieren, in irgendeiner Form beteiligt sind. Entsprechend sollten wir sie auch behandeln."

Spediteure aus Deutschland beklagen Billigkonkurrenz

Die Billigkonkurrenz von Speditionen aus Mittel- und Osteuropa macht Spediteuren in Deutschland zu schaffen. Gerade in der Corona-Krise wurden Vorwürfe laut, dass der Preiskampf immer härter werde und zum Beispiel für hiesige Mittelständler kaum zu bestehen sei. Michael Wahl appelliert hier, nicht mit dem Finger nach Osten zu zeigen, sondern bei sich anzufangen. Akteure müssten gemeinsame Lösungen finden, sagt er. Etwa für allgemeingültige Tarifregelungen. Zudem sei die Politik gefragt, um das auch auf Europa auszuweiten. Wobei er seine Aufgabe klar darauf fokussiert sieht, die Fahrer am Ende der Kette zu beraten. "Das ist unser Job."

War es eigentlich schwer für Denis, dem belarussischen Fahrer, an die Arbeit bei der Spedition in Litauen zu kommen? Nein, sagt dieser, ein Kumpel hätte ihn angehauen und er sei froh um den Job, habe zwei Kinder daheim. Und in Litauen – da fänden sie eben selbst kaum noch Fahrer.