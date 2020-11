Luise Wenke vom Crops im Breiten Weg versteht ihre Kollegen, die gerade eine "Notsituation haben". Natürlich versuche man derzeit, die Kosten so minimal wie möglich zu halten. In Unternehmen, in denen auf Masse gegangen werde, sei das vielleicht nur mit günstiger Verpackung möglich. Sie selbst produziert nicht auf Masse, sondern bietet in einem kleinen Restaurant vegane Gerichte an. Aber auch die 37-Jährige muss jetzt wegen Corona umdenken. Für gewöhnlich hält sie wenig davon, ihre Küche To-Go anzubieten. "Eigentlich widerstrebt mir das. Aber irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du zum Außer-Haus-Geschäft gezwungen wirst." Liefern komme nicht in Frage, aber sie biete ihre Speisen jetzt auch testweise zum Abholen an. Das ging auf Nachfrage schon immer. Dazu kommt: Ihre Verpackungen sind 100 Prozent klimaneutral. "Aber ich lege meiner Kundschaft ans Herz, eigene Behälter dabei zu haben".