Drei Fragen an Alina Felger 1. Was ist das Tolle am Bloggen?

"Dass man mit vielen Menschen in Kontakt kommt, die das gleiche Hobby haben."

2. Bloggen eigentlich mehr Männer oder mehr Frauen?

"Anfangs dachte ich, dass Bloggen ein Männer-Ding ist, weil es ja auch mit Technik zu tun hat. Mittlerweile glaube ich, dass mehr Frauen als Männer bloggen."

3. Was erhoffen Sie sich von der MagdeBLOGs?

"Am liebsten würde ich mir wünschen, wenn daraus eine Art Blogger-Stammtisch in Sachsen-Anhalt wird, wir untereinander kooperieren und wir so eine Konferenz jedes Jahr veranstalten können."