Matthias Rasch muss seine Angestellten dieser Tage immer wieder beruhigen. Die Fahrer seiner Reinigungsfahrzeuge kommen häufig nur schwer durch die Stadt, brauchen für eine Tour deutlich länger als sonst – wegen der vielen Baustellen in Magdeburg. "Da muss ich viel mit ihnen reden, den Druck rausnehmen", erklärt Rasch, "die Fahrer können ja nichts für die Situation."

Entsorgungs-Unternehmer: "Es ist ein Drama"

Matthias Rasch hat die Rasch-Reinigung selbst aufgebaut und Probleme, seine Aufträge zügig zu erfüllen. Bildrechte: MDR/Christine Warnecke Oft schaffen sie nur noch 60 oder 70 Prozent ihrer Touren, erklärt Rasch, der das Unternehmen selbst aufgebaut hat. Deswegen habe er vier neue Lkw angeschafft und mehr Personal eingestellt – eine finanzielle Mehrbelastung, die so nicht geplant war, aber nötig ist. "Sie brauchen einfach mehr Zeit durch Magdeburg, es ist ein Drama. Wenn dann noch ein Unfall oder Stau auf der Autobahn ist und die Stadt zur Umleitung wird, ist hier völlig landunter", so der gebürtige Magdeburger.



Dabei profitiert er eigentlich sogar von den Baustellen: Denn wo gearbeitet wird, gibt es viel Schutt zu entsorgen. Auch darum kümmert sich die Rasch-Reinigung. Doch nun sind es so viele Baustellen, dass sie die Leistungen nicht wie gewohnt erbringen kann. "Dass sich etwas entwickelt, ist ja gut", resümiert der Chef, "aber man hat den Eindruck, dass das oft unkoordiniert passiert." Seit 28 Jahren kümmert er sich um Entsorgung, Verwertung und Reinigung - aber so viele Bauarbeiten gleichzeitig hat er noch nicht erlebt.

IG Innenstadt beklagt Kunden-Rückgang

Längere Wege haben auch Kunden, die einkaufen oder sich entspannen wollen. "Im ersten halben Jahr 2019 haben wir rund 11 Prozent weniger Kunden in der Innenstadt", resümiert Arno Frommhagen. Er ist Sprecher der Interessengemeinschaft (IG) Innenstadt, leitet aber auch unter anderem das Café Flair, das mit dem Blauen Bock-Neubau und der Sanierung der Straßenbahn-Trasse im Breiten Weg gleich zwei Großprojekte vor der Nase hat. Zwar habe es im August dieses Jahres 22 Prozent mehr Kunden als zum Vorjahresmonat gegeben – aber das sei nur eine Momentaufnahme, bedingt durch verschiedene Veranstaltungen in der Stadt. "Wir merken insgesamt, dass die Innenstadt gemieden wird."

Arno Frommhagen Bildrechte: MDR/Christine Warnecke Wir appellieren an die Stadt und die kommunalen Unternehmen wie SWM und MVB, sensibler mit Sperrungen umzugehen, sich besser abzustimmen. Und auch wenn es zu höheren Kosten kommt: Dann muss man die Bauzeiten zum Beispiel mit einem Zwei-Schicht-System verkürzen. Arno Frommhagen, Sprecher der Interessengemeinschaft (IG) Innenstadt

Vor allem, dass so viele Projekte gleichzeitig begonnen werden, nervt Frommhagen und die Mitglieder der IG. An die Citytunnel-Baustelle haben sie sich schon gewöhnt, doch immer neue Sperrungen kommen dazu: ob auf der Schönebecker Straße stadteinwärts, an der Kreuzung Walther-Rathenau-/Gustav-Adolf-Straße an der Festung Mark in den Ferien, in der Lübecker Straße am Neustädter Bahnhof, der Nordabschnitt des Breiten Wegs oder in der Wiener und Raiffeisenstraße – große Baustellen, die teils noch Jahre bestehen werden. Die Sorgen über die Entwicklung hat die IG Innenstadt auch in einem offenen Brief formuliert. Dabei sei Magdeburg insgesamt auf einem guten Weg, "blühe auf" und habe eine gewisse Sogwirkung entwickelt.

Stadt hält Kritik teilweise für gerechtfertigt