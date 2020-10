Protest vor der Staatskanzlei in Magdeburg Club-Betreiber kritisieren Corona-Maßnahmen in Sachsen-Anhalt

Die Clubwirtschaft Sachsen-Anhalt fordert daher von der Landesregierung "konkrete, schnelle und unbürokratische Hilfen für eine wirtschaftliche Perspektive und für einen Neustart". Die bisherigen Förderprogramme seien wegen ihrer finanziellen Beschränkung und ihrer bürokratischen Hemmnisse nur teilweise nutzbar gewesen.

Clubbetreiber warnt vor Folgen

Die Club-Kultur wird bei der Protest-Aktion symbolisch zu Grabe tragen. Bildrechte: MDR/Guido Hensch Christian Bradel vom Club "Station Endlos" in Halle berichtet über die derzeitige Perspektivlosigkeit, der er und weitere Kollegen ausgesetzt seien. Über mehr als acht Jahre hätten sie den Club aufgebaut. "Wenn hier Ende des Jahres die Tür abgeschlossen wird und nicht mehr aufmacht, werden wir nicht in einem Jahr das nächste Projekt machen, weil Corona vorbei ist." Somit sterbe ein essentieller Teil der Kultur aus. Frage man junge Menschen, warum sie nach Halle ziehen, dann sei es nicht die Oper oder die Händel-Festspiele. Ein Ort wie das "Endlos" halte Studentinnen und Studenten in Halle. "Denen wird der Raum entzogen", so Bradel. Der Club organisiert nach eigenen Informationen Musikveranstaltungen, Ausstellungen, Konzerte und Workshops.

Landesregierung zieht angekündigte Öffnung zurück

Wegen der steigenden Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hatte die Landesregierung in der vergangenen Woche die in Aussicht gestellten Lockerungen für Diskotheken wieder zurückgenommen. Die Regierung befürchtete einen "Disko-Tourismus" aus anderen Bundesländern, da Sachsen-Anhalt das einzige Land mit offenen Diskos gewesen wäre. Zugleich kündigte Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) Unterstützung für die Betroffenen an. Angesichts der wichtigen, aber doch überschaubaren Szene in Sachsen-Anhalt "sollte es machbar sein, dass wir hier kurzfristig eine unbürokratische Lösung finden", sagte Willingmann.