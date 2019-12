Die ausgewählten Kandidaten sollen ihre Ideen bis zum 21. Juli 2020 nun in einem zweiten und letzten Bewerbungsbuch konkretisieren. Danach will sich die Jury die Städte vor Ort ansehen. Im Herbst 2020 fällt die entgültige Entscheidung, wer 2025 mit dem Kulturhauptstadt-Titel für sich werben darf. Am Mittwoch hatten zehn Magdeburger Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Bereichen das Bewerbungskonzept in Berlin vorgestellt. Darunter waren Bewerbungsbüro-Leiter Tamás Szalay und Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) – aber zum Beispiel auch der Musiker Graeme Salt und Modegeschäftsinhaberin Betsy Peymann .

Magdeburg hofft, die Stadt mit dem Kulturhauptstadttitel nachhaltig voranzubringen und attraktiver zu machen. Das Motto für das Bewerbungskonzept lautet "Out of the Void – Raus aus der Leere". Es spielt einerseits auf das berühmte Vakuum-Experiment Otto von Guerickes an. Andererseits auf die Folgen der Wende, die fehlende Industrie und den Leerstand – der nun als Potenzial interpretiert wird, sich als Stadt neu zu erfinden. Ziel sei es, Kultur für alle zugänglich zu machen und die Magdeburger zu motivieren, sich in die Stadtentwicklung einzubringen.