Jana Schindelhauer ist glücklich. Sie sitzt an ihrem Schreibtisch in einem lichtdurchfluteten Atelier im kreativen Leipziger Stadtteil Lindenau und kann in die nächste Phase ihres Projekts "Ikosae" gehen. "Aber hallo, ich bin mega erleichtert", sagt die 29-Jährige. Per Crowdfunding hat sie etwas mehr als 13.000 Euro sammeln können, die sie für die erste serienmäßige Produktion ihrer Taschen und Rucksäcke braucht. "Es war eine Zitterpartie bis zuletzt, ich kann es noch gar nicht richtig fassen, dass es geklappt hat", sagt Schindelhauer und grinst breit.

Nachfrage ermutigt zu Geschäftsaufbau

Mit ihren Taschen will sie mehr erreichen, als nur möglichst viel zu verkaufen. Der Grundstoff ist PVC – übriggebliebene Verschnitte, die sonst verbrannt würden. "Mich hat dieses Material schon im Studium fasziniert, man kann es nähen und schweißen, es ist wasserdicht und sehr robust – es passt für Taschen wie sprichwörtlich Arsch auf Eimer", erklärt Schindelhauer fröhlich.

Was sie zunächst nur für sich selbst nähte, fand auch im Freundeskreis Anklang – und so beschloss sie noch als Studentin ein paar mehr Taschen zu nähen und auf Weihnachtsmärkten zu verkaufen: "Und da das immer gut ankam – auch das Thema, dass es ein Verschnitt ist, also ein Rest, der nicht in den Müll wandert - habe ich Anlauf genommen, das zu professionalisieren."

Ikosaeder bedeutet ideale Raumnutzung

Ein Rucksack aus PVC-Resten Bildrechte: MDR/Iona Dutz Damit wurde es ernst: Zielgruppenanalyse durchführen, Business-Plan erstellen und die Finanzierung klären, daneben auch eine Webseite aufbauen und Werbung machen. Es liegen turbulente Wochen hinter Jana Schindelhauer.



"Ikosae" hat sie ihr Unternehmen genannt – nach einem Ikosaeder. Das ist ein aus gleichseitigen Dreiecken bestehender Körper, der die beste Flächenausnutzung bietet. Faltet man ihn auseinander, hat er die zum Ausschneiden effektivste Flächennutzung, es bleibt wenig Verschnitt. Genau das – möglichst wenig oder gar keinen Rest in der Produktion übrig zu haben, ist der Grundgedanke. Das Magdeburger Unternehmen Intema, das die PVC-Verschnitte übrig hat, wird nun auch die erste Taschen-Kollektion herstellen.

Den "Jutebeutel-Faktor" loswerden

Ikosae soll nur der erste Schritt sein. "In erster Linie geht es mir gar nicht nur um die Taschen, sondern darum, Vorhandenes länger zu nutzen", erklärt die studierte Innenarchitektin. "Der Umweltschutzgedanke war schon immer Motivation für mich, und die möchte ich mit meiner Passion für Design und Gestaltung verknüpfen." Die war auch ausschlaggebend für ein Studium der Innenarchitektur an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle. Das Umfeld mit vielen kreativen Köpfen, die Möglichkeiten sich gestalterisch auszuprobieren, faszinierten sie.

So passen Studium und Selbstständigkeit zusammen. "Ich hab immer davon geträumt, ökologisch coole Produkte zu verkaufen." Eben solche, die nicht den "Jutebeutel-Faktor" haben, sondern schick aussehen. "Das Material soll so eine andere Wertigkeit bekommen: nicht mehr nur "Rest-Plane" sein, sondern durch die Nutzung und Gestaltung eine gewisse Eleganz und Werteorientierung gewinnen."

Ökologisch korrekte Produkte sollen Mainstream werden