Viel Zeit zum Durchatmen bleibt dem Magdeburg2025-Team nicht. Bewerbungsbüro-Leiter Tamás Szalay erklärte in Berlin, das Manuskript für das zweite Bewerbungsbuch müsse etwa im Mai fertig sein. Man sei aber sehr froh, dass sich die bisherige Arbeit gelohnt habe. Szalay und neun weitere Magdeburger Persönlichkeiten hatten das bisherige Konzept am Mittwoch der europäischen Jury in Berlin vorgestellt. Ebenfalls vor Ort in Berlin war Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD). Er reagierte ebenfalls erleichtert:

Ich kann nur sagen: wunderbar. Das Team hat das wirklich verdient. Es ist eine Anerkennung und Motivation. Oberbürgermeister Lutz Trümper

Leerstand soll genutzt werden

Ziel des Kulturhauptstadt-Titels sei es, leere Räume zu nutzen, und zu zeigen, dass die Stadt lebe, so Trümper. Ein konkretes Beispiel dafür gebe es schon: die Lichterwelten auf dem Domplatz. "Der Domplatz ist zur Weihnachtszeit normalerweise kalt und es ist nichts los. Aktuell ist es samstags und sonntags am Abend so voll, das haben wir in den letzten zehn Jahren nicht gehabt", meint der Oberbürgermeister.