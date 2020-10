Der Magdeburger Weihnachtsmarkt kann nicht so stattfinden, wie ursprünglich geplant. Stattdessen bereitet die Weihnachtsmarkt GmbH eine "Magdeburger Weihnachtswelt" vor, die Anfang Dezember beginnen soll. Das teilte die GmbH am Freitag mit. Grund sind die gestiegenen Infektionszahlen mit dem Coronavirus und die daraus resultierenden Beschränkungen, die am Montag für Sachsen-Anhalt offiziell in Kraft treten sollen.

Eigentlich sollte der Markt am 19. November eröffnet werden, wenn auch ohne große Feierlichkeit. Nun wird die neu konzipierte Weihnachtswelt Anfang Dezember angedacht, unter der Bedingung, dass "es ein deutliches rückläufiges Infektionsgeschehen und gelockerte Corona-Beschränkungen" gebe, teilte die Weihnachtsmarkt GmbH weiter mit.

Auch soll diese "Magdeburger Weihnachtswelt" unter Auflagen organisiert werden. Geplant sind folgende Vorgaben:

Die Buden sollen mit Abstand aufgebaut und entlang der Lichterwelt platziert werden.

Handels- und Imbissangebote sollen in der Innenstadt sein, Menschenansammlungen dabei vermieden werden.

Der Verkauf von alkoholischen Getränken ist nicht vorgesehen.

Die Weihnachtstanne, die bereits ausgewählt wurde, soll dennoch am 5. November aufgestellt werden – eine prächtige Fichte, die im Moment noch in Langenweddingen steht, bei Familie Stieger. Dort muss sie noch gefällt werden. Bildrechte: Magdeburger Weihnachtsmarkt GmbH

Auch der Aufbau von Elementen und einigen neuen Lichtinstallationen soll der Mitteilung nach bereits im Vorfeld beginnen. Sie sollen zwischen Universitäts- und Domplatz zu finden sein. Mit den angepassten Plänen wollen sich Weihnachtsmarkt GmbH und die Verwaltung der Stadt Magdeburg auf die Situation Anfang Dezember einstellen. Dann seien Lockerungen der aktuellen Einschränkungen zu erwarten.

Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) teilte dazu mit, man wolle mit dem geplanten Angebot bei vielen Menschen "eine Phase der Depression (...) verhindern" Trümper:

Lichterwelt und Weihnachtszauber sollen den Menschen in schweren Zeiten wieder Mut und neue Hoffnung geben. Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper

Die Beschlüsse, wie die geplante Weihnachtswelt aussieht, wurden von den Beteiligten für die Planung einstimmig gefasst, wie es vom städtischen Beigeordneten Holger Platz heißt. Beteiligt sind neben Stadtverwaltung und Weihnachtsmarkt GmbH die beiden Schaustellervereine, Stadtmarketing Pro M e.V. und die IG Innenstadt e.V. Auch wenn der Start des Marktgeschehens für Anfang Dezember vorgesehen ist, sollen sowohl bei der Weihnachtstanne auf dem Alten Markt als auch bei der Lichterwelt ab dem 19. November die Beleuchtung angeschaltet werden.

Auch in Halle soll es in diesem Jahr einen anderen, nämlich kleineren Weihnachtsmarkt geben. Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) kündigte einen Weihnachtsmarkt "light" an. Demnach soll es keine großen Attraktionen, wie zum Beispiel ein Riesenrad, geben. Voraussetzung, dass der Weihnachtsmarkt tatsächlich stattfinden könne, sei allerdings, dass die Infektionszahlen in der Saalestadt zurückgingen.

In der Altmark wurde bisher der wohl stimmungsvollste Weihnachtsmarkt im Land abgesagt. Jochen Hufschmidt vom Arbeitskreis Werbener Altstadt hatte MDR SACHSEN-ANHALT dazu bereits am Montag gesagt, ein Markt mit Abstandsregeln und Hygienevorschriften sei wenig einladend. Er könne Besucher abschrecken und die Gewinne der Künstler, Händler und Kunsthandwerker schmälern.

Die Absage wirft allerdings auch den Veranstalter selbst zurück: Denn der Weihnachtsmarkt in Werben hat die Besonderheit, alles im Biedermeister-Stil zu gestalten, und der Arbeitskreis sammelt damit normalerweise auch Spenden zum Erhalt der historischer Gebäude aus der Biedermeier-Zeit in Werben.

Kontaktbeschränkungen ab Montag in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt sind ab Montag strenge Kontaktbeschränkungen vorgesehen. Eine entsprechende Verordnung, die auf Bund-Länder-Beschlüsse vom Mittwoch zurückgeht, soll am Montag, 2. November, mit einer neuen Landesverordnung in Kraft treten. Grund sind die bundesweit gestiegenenen Neuinfektionen mit dem Coronavirus, wobei diese in den Bundesländern teils unterschiedlich stark ausfallen, aber auch in Sachsen-Anhalt merklich angezogen sind.