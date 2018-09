Allgemeinverfügung Magdeburg führt Schließzeit für Spielplätze ein

Nach massiven Beschwerden von Anwohnern werden in Magdeburg zwei Kinderspielplätze künftig über Nacht gesperrt. Grund sind laut Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) Gruppen von Kindern und Erwachsenen, die "unangemessene Lärmemissionswerte" verursacht hätten. Die Regelung gilt demnach ab Freitag kommender Woche für ein Jahr – jeweils zwischen 20:00 Uhr und 7:00 Uhr. Betroffen seien die Spielplätze in der Friedrich List-Straße im Stadtteil Alt Fermersleben und am Wormser Platz in Magdeburg-Sudenburg.