Magdeburger Stadtpark Stadtmarsch-Bauvorhaben löst weiter Diskussionen aus

Thomas Fischbeck, Sprecher des Vorstandes der MWG Wohnungsgenossenschaft eG Magdeburg:



"Die Stadt möchte 2025 Kulturhauptstadt werden. Diese Stadt hat eine Perspektive, sie sucht Menschen, sie will sich vergrößern – sie will Angebote machen und dazu gehört es für uns als Genossenschaft, Angebote für Menschen zu schaffen, die in dieser wunderbaren Lage wohnen wollen." Bildrechte: MDR/Kevin Poweska