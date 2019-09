Das Papier nennt beispielsweise Energiespar-Aufklärung für Wohn- und Gewerberäume sowie Sensibilisierung für das Thema Klima an Kindergärten und Schulen. Außerdem fordert der Katalog Ideen für kürzere Wege innerhalb der Stadt, damit die Quote von 452 Pkw je 1.000 Einwohner gesenkt werden kann. Eine "Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur" in der Stadt ist darin mittelfristig für 2020 bis 2025 vorgesehen. Demnach sollen Radwege in der Regel auf der Straße geführt und zusätzliche Abstellanlagen geschaffen werden. Erst am Mittwoch war in Magdeburg eine Nebenstraße zu einer Fahrradstraße umgewidmet worden, in der Radfahrer Vorrang haben.