Bauzeit überzogen Magdeburg verklagt Citytunnel-Planer

Die Stadt Magdeburg will die Planer des Citytunnels am Hauptbahnhof verklagen. Das hat der Stadtrat am Donnerstag im nichtöffentlichen Teil seiner Sitzung beschlossen. Weil das Bauprojekt noch nicht abgeschlossen ist, wird zunächst eine Feststellungsklage eingereicht, erklärt Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT: "Das Gericht soll zunächst nur feststellen, dass ein Schaden entstanden ist, der bewertet werden muss. Mehr ist das erst mal nicht."

Etwaige Regressansprüche würden dann in einem zweiten Schritt geprüft, so Trümper. "Der Schaden, der entstanden ist, muss dann bewertet werden: Was hat der für Folgewirkungen gehabt und was zählt alles dazu? Und was hat andere Ursachen?" Wie hoch die Kosten durch mögliche Planungsfehler am Ende ausfallen, lasse sich genauso wenig abschätzen, wie die Frage, ob eine Versicherung dafür aufkommt, so der Oberbürgermeister von Magdeburg.