Katrina Deanes Stimme bricht und Tränen stehen ihr in den Augen, wenn sie über die Corona-Krise in den USA und die Black-Lives-Matter-Bewegung redet. Die US-Amerikanerin ist für ihren Doktor in Neurobiologie nach Magdeburg gekommen und kann die Geschehnisse in ihrer Heimat nur aus der Ferne verfolgen. Sie erzählt, dass sie dieses Jahr protestieren gegangen wäre, wenn sie gekonnt hätte: "Um ehrlich zu sein, war es wirklich hart, damit umzugehen. Es war dramatisch und extrem, und ich war hier in meiner Wohnung in Quarantäne. Das war so seltsam und schwierig."