Eine Party eines Eventveranstalters in Magdeburg, bei der sich zahlreiche Gäste mit Corona infiziert hatten, ist jetzt ein Fall für die Justiz. Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper sagte, er habe die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Die Stadt sei nicht bereit, die Sache mit einem kleinen Ordnungsgeld auf sich beruhen zu lassen. Es bestehe in diesem Fall in seinen Augen der Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung, erklärte Trümper. Wie die Staatsanwaltschaft den Fall bewerten wird, wisse er jedoch nicht. Er wolle aber ein Zeichen setzen.