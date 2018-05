Glauben in Ostdeutschland Pfarrerin werden im "gottlosen" Land

Vikarin Malu Dieter sagt: "Kirche kann auch Spaß machen." Bildrechte: MDR/Christine Warnecke

"Das, was die Jüngeren interessiert, sagen wir ab der Generation 1989, das gibt es so meist nicht in den Gemeinden." Marie-Luise, kurz Malu, Dieter ist durchaus kritisch mit ihrer Kirche. "Es fällt schwer, da mit etwas zu werben. Ich möchte aber zeigen, dass Kirche nicht angestaubt sein muss, sondern auch jung, modern und spaßig sein kann."

Dieter ist Vikarin in Magdeburg – also nach dem theoretischen Studium nun in der praktischen Ausbildung zur Pfarrerin. Nach ihrem Theologie-Studium in Jena begleitet sie nun Pfarrer Thiele des Kirchspiels Altstadt-Martin bei seiner Arbeit und bereitet sich darauf vor, nächstes Jahr selbst eine Gemeinde zu übernehmen. Sie ist eine von derzeit 63 Vikaren in der evangelischen Kirche Mitteldeutschland (EKM).

Neue Pfarrer sind trotz sinkender Kirchenmitgliederzahlen gesucht

Die Aussichten sind gut, sagt Dieter. Die EKM meldete sogar im Februar, dass sie nicht alle Stellen besetzen kann. In den kommenden zehn Jahren seien jeweils 14 Pfarramtsanwärter zu ordinieren, insgesamt also 140 Stellen. Außerdem sind mehr Ruheständler zu erwarten. Bei der EKM geht man ab 2023 von 43 bis 48 ausscheidenden Pfarrern aus, davor seien es jedes Jahr zwischen 24 und 31. Pfarrer sind also gesucht – obwohl die Kirchen seit Jahren an Mitgliedern verlieren. Ende 2016 gab es rund 733.000 Mitglieder in der EKM, seit 2009 hat sie mehr als 100.000 Mitglieder verloren.

Bei der Evangelischen Landeskirche Anhalt waren zu diesem Zeitpunkt rund 34.000 Mitglieder verzeichnet, ein Jahr vorher waren es 602 Menschen mehr. Grund dafür seien vor allem viele verstorbene Mitglieder und Weggezogene, etwa ein Drittel sind Austritte. Bei den Katholiken ist die Entwicklung ähnlich: Ende 2016 hatte das Bistum Magdeburg rund 83.500 Mitglieder, etwa 500 weniger als im Jahr davor.

Atheismus hat historische Wurzeln

In Sachsen-Anhalt wurde der Atheismus über Generationen weitervererbt. Bildrechte: MDR/Christine Warnecke Eine Lage, an der die DDR großen Anteil hat. Nach einer 2012 erschienenen Studie der Universität Chicago ist Ostdeutschland das Land mit den meisten Atheisten – 52 Prozent der dort Befragten gaben an, sie hätten keinen Bezug zur Religion. In Westdeutschland waren es nur gut zehn Prozent. "Gerade in Sachsen-Anhalt ist die Bindekraft der Kirchen schon in den 1920er-Jahren zurückgegangen. Über Generationen hinweg hatten viele Menschen keinen Kontakt mehr zur Kirche und dem Glauben", erklärt Johannes Killyen von der Evangelischen Landeskirche Anhalts. "Der zu DDR-Zeiten aggressive Atheismus ist heute oft einer Gleichgültigkeit gewichen."



Oft würden die Menschen auch davor zurückschrecken, sich zu binden – wie die Kirchen würden das auch Parteien und andere Organisationen merken. Zudem gebe es mehr Menschen, die Interesse am Glauben haben, als es Mitglieder gibt, meint Killyen – der Weg zur Taufe sei aber oft ein langer.

Glaube ist regional unterschiedlich verankert

Spürt man die "ungläubige" Umgebung als Vikarin? Schon, meint Malu Dieter. "Wenn ich erzähle, dass ich Vikarin bin, wissen viele nichts damit anzufangen. Ich bin dann aber immer positiv überrascht, wie offen mir alle begegnen und neugierig nachfragen, was ich genau tue. Eine abwehrende Haltung habe ich noch nie erlebt."

Für sie gibt es einen spürbaren Unterschied zwischen der Großstadt und ihrer thüringischen Heimat. In Uhlstedt, einem thüringischen Dorf im malerischen Saale-Tal, "ist es noch mehr verankert – dieser Status von Herrn Lehrer, Herrn Bürgermeister und Herrn Pfarrer, den prägenden Gestalten in so einer Gemeinde". Wenn sie dort durch die Straßen läuft, werde sie mit einem Nicken begrüßt, weil sie der Kirche zugeordnet wird. In Magdeburg bleibt sie meist unerkannt.

Den Glauben von klein auf aufgesogen

Malu Dieter hat den Glauben, die Gemeinschaft in der Gemeinde und kirchliche Traditionen von klein auf mitbekommen. Der Vater war Pfarrer, genau wie der Großvater. Ihre Frauen halfen jeweils ebenfalls in der Gemeinde – erst seit 1956 können auch Frauen Pfarrerinnen werden. "Da habe ich natürlich sehr viel mitbekommen, wie Kirche funktioniert, wie schön Gottesdienste sein können und da wuchs schon die Liebe zu dem Beruf."

Den will sie mit Leben füllen: "Ich möchte gern Neues ausprobieren. Es gibt zum Beispiel jetzt einmal im Monat einen Kochabend, an dem sich alle, die Lust haben, treffen und quatschen können. Dabei entstand auch die Idee für den Fußball-Gottesdienst im April." Solche Dinge auf die Beine zu stellen, mache ihr Spaß. Probieren geht ihr dabei über studieren: Ein Kinoabend wurde nicht so gut angenommen – aber vielleicht kommt die nächste Idee besser an. "Ich würde gern was mit den Neuen Medien machen. In Berlin war ich bei einem 'Star Wars'-Gottesdienst dabei, das war toll."

Neues probieren und Traditionen bewahren

Sie will vor allem Jüngere ansprechen – aber gleichzeitig nicht alles Bewährte über Bord werfen. "Es gibt teilweise Traditionen, die aus dem zweiten oder dritten Jahrhundert kommen und die die Menschen seitdem vereint. Beim Kyrie-Ruf "Herr erbarme dich" zum Beispiel bringt die Gemeinde vor Gott, was sie bewegt. Das ist doch cool, dass seit 2.000 Jahren so gebetet wird."

Gottesdienste mit Predigttexten vorbereiten, Trauungen, Konfirmationen, den Seniorentreff leiten und einfach für die Gemeinde da sein – das ist für Malu Dieter eine Berufung, nicht nur ein Beruf. Angst, dass sie bald nur noch für Beerdigungen zuständig sein wird, hat sie nicht. "Ich freue mich sogar, dass es in dieser Gemeinde viele ältere Menschen gibt, die mir ihre Lebensgeschichten erzählen. Das erdet mich und ich sehe, dass ich nicht alles neu erfinden muss, weil hier Leute sind, die schon unglaublich viel erlebt haben und denen ich gern zuhöre. Da nehme ich viel mit – mich für persönlich und manchmal auch als Anstoß für eine Predigt." Will Pfarrerin werden und freut sich auf die Arbeit mit den Menschen: Malu Dieter. Bildrechte: MDR/Christine Warnecke

