In Folge einer Schlägerei in Magdeburg ist am Montag ein 39-jähriger Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT bestätigte, war es am Vormittag im Stadtteil Rothensee zunächst zu einem verbalen Streit mit einem 34-jährigen Mann gekommen. Vor einem Wohnhaus sei es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen. Der jüngere Mann soll dabei sein Opfer geschlagen und anschließend auf den Boden geworfen haben.