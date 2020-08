In Magdeburg hat ein Mann am Donnerstagnachmittag mehrere Menschen mit Messern angegriffen und zum Teil offenbar verletzt. Das teilte die Polizei am Abend mit. Der 21 Jahre alte Mann aus Syrien hatte demnach an der Straßenbahnhaltestelle "Milchweg" im Norden der Stadt einen Streit mit einer Frau. Wie Zeugen berichteten, wurde die Unbekannte dabei von dem Mann verletzt.