Krimireihe im Ersten Schauspieler Matschke verlässt "Polizeiruf 110" aus Magdeburg

Schauspieler Matthias Matschke verlässt die Krimireihe "Polizeiruf 110" aus Magdeburg. Das hat die Programmdirektion des MDR mitgeteilt. Man bedauere die Entscheidung von Matschke, bedanke sich aber für die "wunderbare Zusammenarbeit". Matschke wird demnach aber noch in zwei Filmen der ARD-Reihe zu sehen sein. Beide würden aber erst kommendes Jahr ausgestrahlt, hieß es von der Programmdirektion weiter.

Matschke war 2016 als Hauptkommissar Dirk Köhler in den Magdeburger Polizeiruf eingestiegen. Seine Rolle ist das glatte Gegenteil von Kommissar Jochen Drexler, der von Sylvester Groth gespielt worden war. Wie die MDR-Programmdirektion weiter mitteilt, bleibt Schauspielerin Claudia Michelsen als Doreen Brasch dem "Polizeiruf 110" aus Magdeburg aber erhalten. Brasch und Köhler haben bislang in drei Fällen gemeinsam ermittelt, zuletzt Ende März in der Folge "Starke Schultern".