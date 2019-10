Nach Stadionumbau Hüpf-Befehl für Magdeburger Fußballfans in der MDCC-Arena

In der MDCC-Arena darf wieder rhythmisch gehüpft werden. Das hat die Stadt Magdeburg am Donnerstag bekannt gegeben. Die Bauarbeiten in den Blöcken 1 bis 4 sind abgeschlossen. In den vergangenen Monaten war dieser Teil der Nordtribüne von einer Sitz- in eine Stehplatztribüne umgebaut worden. Vor gut drei Wochen wurden die Blöcke beim Heimspiel gegen Würzburg wieder für die Fans freigegeben. Die Bauarbeiten in den Blöcken 5 bis 7 dauern noch an – voraussichtlich bis Februar 2020.