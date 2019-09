Seit der Wende hat die Zahl an Wohnungen in Sachsen-Anhalt stetig zugenommen. Nach Zahlen des Statistischen Landesamtes gab es Ende 2018 insgesamt 1,281 Millionen Wohnungen im Land. Das sind 41.600 mehr als noch im Jahr 1989. Die höhere Anzahl an Wohnungen steht damit einem lang anhaltenden Bevölkerungsschwund gegenüber.