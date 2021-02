Der Stadtverband der CDU in Magdeburg berät am Montagnachmittag, darüber, wie sie mit Fraktionsmitglied Michael Hoffmann umgehen wird. Hoffmann hatte in der vergangenen Woche in einem Facebook-Post die Bundeskanzlerin mit dem Zentralkomitee der SED in der DDR verglichen. Außerdem forderte er, Politiker, die für eine rot-rot-grüne Regierung sind, vor ein politisches Gericht zu stellen. Michael Hoffmann ist Vorsitzender des Stadtrates in Magdeburg.