Der Name, der wie ein Pseudonym klingt, ist Betsys echter. "Eigentlich heiße ich Elisabeth Peymann, aber meine Mutter nennt mich schon seit Kindesalter an Betsy und so auch meine Freunde. Betsy ist die englische Form von Elisabeth." Bildrechte: MDR/Olga Patlan Nach der Ausbildung sei ihr klar gewesen, dass sie sich selbstständig machen will in der Modebranche. Das Ziel: Erst eine Boutique aufbauen, um später den Weg für eigene Designs zu ermöglichen, ebenfalls unter ihrem Namen Betsy Peymann. Um dafür eine möglichst gute Basis zu schaffen, studierte sie Betriebswirtschaftslehre. Das war auch der Grund für ihren Umzug nach Magdeburg. Auch wenn es keine Liebe auf den ersten Blick gewesen ist: "Irgendwann", sagt Betsy, habe sie festgestellt: "Magdeburg ist richtig, richtig schön, hier an der Elbe möchte ich bleiben."

Mehr Lebensqualität in Magdeburg schaffen

Deshalb ist ein weiteres Ziel, das sie mit ihrem Laden verfolgt: "Ich will, dass man mehr Lebensqualität in der Stadt schafft." Klar kenne sie viele aus dem Studium, die in größere Städte, wie Leipzig oder Berlin gegangen seien, erzählt Betsy. "Aber ich finde, es ist unsere Aufgabe, mehr urbane Räume zu schaffen, damit sich Menschen wohler fühlen. Und es irgendwann heißt: 'Hey, Magdeburg ist richtig schön, da wollte ich schon immer mal wohnen'." Um die Lebensqualität zu erhöhen, setzt Betsy auch auf eine Willkommenskultur in ihrem Laden. Jeder, der reinkommt, wird warm begrüßt. "Hallo! Schön, dass du da bist." Man soll sich wie Zuhause fühlen.

Urbanes Café mitten in einem Bekleidungsgeschäft

Dem Wohlfühlen dient auch der zweite Teil ihres Concept Stores, das Café: "Ich bin als Verbraucher selbst immer genervt, wenn ich irgendwo reinkomme und gleich von der Verkäuferin genervt werde." Dank des Cafés könne der Kunde erstmal ankommen oder nur bummeln oder sich einfach nur mit einem Kaffee hinsetzen, alleine oder mit Freunden. Mit dem frei verfügbaren WLAN bieten sich die Plätze im Store auch als Co-Working-Space an. Der Kaffee, die Milch und andere Getränke seien selbstverständlich auch aus fairem Handel, so Betsy. Die Milch komme zum Beispiel von einem Bauer aus der Region in Glasflaschen, um den ökologischen Fußabdruck möglichst gering zu halten. Ein Café im urbanen Stil zum Verweilen, Quatschen oder Arbeiten. Bildrechte: MDR/Olga Patlan

Was Betsy auffällt: Viele Kunden kämen zu ihr rein, weil sie eine Sehnsucht nach Läden auf dem Breiten Weg haben. Betsy empfindet das ähnlich. Es bringe aber nichts, der Vergangenheit nachzutrauern, meint sie. Es sei deshalb schön, dass in der Stadt so viel passiert. "Ich freue mich über jede Baustelle in der Stadt, denn es bedeutet, dass etwas Neues entsteht. Aber es muss eben noch viel passieren und wir müssen mehr stolz sein auf Magdeburg."

Vom 15-Jährigen bis zur 75-Jährigen

Aber wer sind denn die Menschen, die zu ihr in den Store reinkommen? "Das ist keine bestimmte Konsumentengrupppe, das ist eher ein Verbrauchertyp, der sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt", sagt Betsy. Es gehe um das Bewusstsein des Konsums. Und dieser Kunde könne in jeder Altersklasse sein, vom 15-jährigen Fridays-for-Future-Demonstranten bis zur 75-jährigen Oma, die sich eine Skinny Jeans kauft. "Ich glaube, guter Stil kennt kein Alter", deshalb versuche sie langlebige klassiche und trotzdem modische Kleidung sowohl für 20- als auch für 50-Jährige anzubieten.

Nachhaltige Mode von Betsy Peymann auch auf der Modavision

Im November wird Betsy Peymann die nachhaltige Kleidung aus ihrer Boutique auch auf der Modavision, der größten Modenschau Sachsen-Anhalts, präsentieren: "Weil bei der Modavision die Modewelt Magdeburgs präsentiert wird und da gehören wir einfach dazu." Holger Salmen, Veranstalter der Modavision, findet: "Das Thema Nachhaltigkeit in der Mode ist in Magdeburg noch nicht 100 Prozent angekommen. Darum möchten wir das Thema groß machen und die Leute mit einem Umweltbewusstsein schärfen, dass sie zukünftig eventuell schauen, wo kommt die Mode her. Da ist Betsy eine sehr gute Partnerin."

Die Modenschau, bei der auch andere kleine Läden aus Magdeburg ihre Mode in einer Show präsentieren, findet am 9. November im Maritim Hotel in Magdeburg statt. Mit viel Liebe zum Detail und Gefühl für Stil hat Betsy Peymann ihren Store gestaltet. Bildrechte: MDR/Olga Patlan