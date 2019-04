Neustädter See Dramatischer Fall von Brandstiftung in Magdeburg – 18-Jähriger festgenommen

Ein 18-Jähriger legt ein Feuer in der gemeinsamen Wohnung von Mutter und Bruder. Dann schließt er die Türen ab und geht nach draußen. Einsatzkräfte retten die Mutter und den neun Jahre alten Bruder in letzter Minute – was nach Stoff für einen schlechten Film klingt, soll sich in der Nacht zu Freitag in Magdeburg ereignet haben. Der 18-Jährige wurde festgenommen.