Herbstmesse Nach Vergewaltigung in Magdeburg: Mann muss knapp zwei Jahre ins Gefängnis

Das Landgericht Magdeburg hat einen jungen Mann wegen Vergewaltigung verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich der 20-jährige vor zwei Jahren auf der Herbstmesse in Magdeburg an einer Jugendlichen vergangen hatte.