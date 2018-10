Lothar Bölte hat seinen Laden seit 1983. Sein Ziel war die Selbstständigkeit. Bildrechte: MDR/Christine Warnecke

Die Türglocke bimmelt noch so, wie es früher oft typisch war. Leder- und Klebstoff-Geruch liegen in der Luft. Meister Bölte, so steht es auch golden auf der grünen Schürze, steht hinter dem Holztresen in dem kleinen Verkaufsraum an der Schleifmaschine. Lothar Bölte ist seit 1983 Schuhmachermeister, immer schon in Magdeburg. "Man kann fast alles retten", ist sein Motto und retten ist seine Hauptaufgabe. Nur selten stellen Schuhmacher noch neue Schuhe her, jedenfalls in Magdeburg. Die meisten Kunden von Lothar Bölte sind Stammkunden mit kleinen Reparaturen oder Kinder, die sich ihren ersten eignen Schlüssel machen lassen dürfen. "Ich habe genug zu tun, für die drei Tage in der Woche, die ich öffne", sagt er, "ich verdiene etwas zur Rente dazu und es macht immer noch Spaß."

Schuhmacher war nicht von Anfang an sein Wunschberuf. Nach dem Abitur lernte Bölte zunächst Zerspanungsfacharbeiter. Es folgte die Armee-Zeit, nach der er hätte Maschinenbau studieren sollen – doch er erschien einfach nicht an der Uni. Der Russisch- und Staatskundeunterricht schreckten ihn ab. So wurde er erstmal Lkw-Fahrer, den Führerschein hatte er bereits bei der Armee gemacht. "Ich wollte mich dann eventuell als Taxifahrer selbstständig machen, aber da waren Wartezeiten von zehn Jahren und länger angekündigt. Und dann habe ich gehört, dass man sich als Schuhmacher selbstständig machen kann. Ich wollte mit dem ganzen ,Brigade sozialistischer Arbeit‘ und so nichts zu tun haben, deswegen die Selbstständigkeit."

Bölte: Berufsstart mit Risiko

Der Meisterlehrgang war teuer, etwa 10.000 Ostmark, aber zusammen mit seiner Frau ging das irgendwie. Eine Woche Lehrgang in Frankfurt/Oder und drei Wochen arbeiten wechselten sich ab. "Obwohl klar gesagt wurde, dass es nicht sicher ist, dass man im Anschluss an die Ausbildung auch eine Gewerbeerlaubnis bekommt. Es hat dann ein Jahr gedauert vom Antrag bis zur Genehmigung, das war volles Risiko, aber es hat geklappt."

Bei manchen Schuhpreisen lohnt die Reperatur kaum. Bildrechte: MDR/Christine Warnecke Bis heute hat er den Laden und macht die Arbeit gern – trotz der Entbehrungen als Selbstständiger. Den letzten zweiwöchigen Urlaub hatte er 1992, seitdem nur ab und zu ein verlängertes Wochenende an der Ostsee. "Jeden Tag zehn Stunden arbeiten, niemals Urlaub, niemals krank, denn dann kann man zumachen, weil es kein Krankengeld gibt, es sei denn, man kann den hohen Beitrag bezahlen. Und im Urlaub laufen Kosten weiter. Ich kann nur abraten von der Selbstständigkeit."

Reparieren, solange es geht

Ans Aufhören denkt Lothar Bölte trotzdem noch nicht, obwohl er bereits Rentner ist. Eigentlich wollte er den kleinen Laden im Magdeburger Süden schon verkauft haben: "Aber heutzutage kann man ein Geschäft nicht mehr verkaufen, es gibt keinen, der es kaufen will. Damals war es eine Altersabsicherung." Seine Kinder haben andere Fächer studiert und weil sich seit Jahren niemand mehr als Lehrling beworben hat, macht er allein weiter.

Kein Lehrling – seit 20 Jahren

Lothar und Maik Gerecke bieten in ihrem Traditionsgeschaft einen Online-Schuhreparatur-Service. Bildrechte: MDR/Christine Warnecke Kein Lehrling – auch den anderen Schuhmacherbetrieben in Magdeburg fehlt der Nachwuchs. Seit 20 Jahren wurden weder ein Schuhmacher-Lehrling noch ein Meister ausgebildet, bestätigt die Handwerkskammer Magdeburg. Und die, die noch da sind, werden weniger. Seit der Wende gibt es nur noch ein Fünftel der Betriebe. 1994 waren noch 98 Schuhmacher in der HWK Magdeburg eingetragen. Im Jahr 2000 hat sich die Zahl mehr als halbiert, heute gibt es im Norden Sachsen-Anhalts nur noch 21 Schuhmacher und zwei Gewerbebetriebe, die kleinere Reparaturen durchführen. Ähnlich sieht es bundesweit aus, Ausnahme sind nur einige größere Schuhhersteller. Insgesamt gab es Ende letzten Jahres 71 Lehrlinge in Deutschland, vier Schuhmacher bereiteten sich auf ihre Meisterprüfungen vor.

Oft sind nur orthopädische Maßschuhe gefragt

Anders sieht es bei den Orthopädie-Schuhmachern aus. Im Bereich der HWK Magdeburg gibt es 34 Orthopädie-Schuhmacher, neun davon in Magdeburg, die derzeit elf Lehrlinge ausbilden. Für dieses Gewerk gilt, anders als beim "normalen" Schuhmacher, die Meisterpflicht. Während Schuhmacher-Betriebe weniger werden, wurden bei den Orthopädie-Schuhmachern im nördlichen Teil des Bundeslandes seit 1997 (damals waren es 35 Betriebe) nur drei Betriebe weniger gezählt. "Wir haben nicht das Klientel für Maßschuhe", heißt es von der HWK. Die Fertigung orthopädischer Schuhe hingegen wird meist von der Krankenkasse übernommen und ist daher mehr gefragt.

Bellion: "Industrielle Fertigung macht Schuhe zu günstig"