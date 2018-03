Der Hasselbachplatz im Zentrum Magdeburgs stand in den vergangenen Monaten immer wieder im Zentrum der Berichterstattung. Grund sind gewalttätige Ausschreitungen und Diebstähle. Durchschnittlich drei Straftaten am Tag registrierte die Polizei am "Hassel". Bei den meisten Diebstählen waren deutsche Staatsbürger tatverdächtig. Das teilte das Innenministerium auf eine Anfrage der AfD mit. Nur jeder fünfte Tatverdächtige stammte 2016 laut Innenministerium nicht aus Deutschland.