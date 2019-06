Amelie Höcker, Rebecca Kupfner und Simeon Laux studieren Journalismus an der Hochschule Magdeburg-Stendal. In erster Linie haben sie sich aufgrund des Studiengangs für Magdeburg entschieden, aber auch die günstigen Lebensbedingungen in der Landeshauptstadt haben dazu beigetragen. Sie haben hier ein angenehmes Leben, sagen sie, jedoch planen sie derzeit nicht, nach dem Studium in Magdeburg zu bleiben.



Die Gründe sind vielfältig. Ihnen fehlt eine zusammenhängende Innenstadt mit verkehrsberuhigtem Bereich, auch gebe es noch mehr Bedarf an kulturellen Angeboten für junge Leute. Viel Geld werde zwar in Hochkultur gesteckt, aber das mache eine Stadt nicht unbedingt lebendig. Das größte Problem für viele Studenten sind aber fehlende gut bezahlte Jobs.