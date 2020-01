Schleusen in Sachsen-Anhalt und Brandenburg Millionenprojekt in Magdeburg Rothensee

An der Schleuse in Magdeburg Rothensee weht ein eisiger Wind. Ein Tankschiff steht im Schleusenbecken und wartet darauf, dass es weiter fahren kann. Und ganz oben auf dem Aussichtsturm zeigt Burkhard Knuth auf eine Wiese mit Laubbäumen. Knuth ist der Chef des Wasserstraßen-Neubauamtes in Magdeburg, und die Wiese mit den Laubbäumen ist der Platz, auf dem eine Großleitzentrale für Schleusen gebaut werden soll: "Wir planen hier eine große Revier- und Leitzentrale für sämtliche Schleusen der Saale, für die Schleusen des Wasserstraßenkreuzes, des Elbe-Havel-Kanals und der Untere-Havel-Wasserstraße.", sagt Knuth.

Insgesamt sollen 30 Schleusen von der Großleitzentrale in Magdeburg Rothensee aus bedient und überwacht werden, einschließlich 16 beweglicher Wehre, vier Pumpwerke und einer Hochwasserentlastung.

Baubeginn noch offen

Das Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg ist als Bundesbehörde derzeit dabei, sich die finanziellen Mittel für das Bauprojekt zu sichern. Die genauen Kosten stünden noch nicht fest, aber ein Wunschtermin für den Baubeginn, so Knuth: "Wenn alles gut geht, könnte 2021 mit dem Bau begonnen werden."

Von der Großleitzentrale in Magdeburg Rothensee werde auch das Nachbarbundesland Brandenburg mit seinen Schleusen profitieren, sagt der Chef des Wasserstraßen-Neubauamtes: "Sowohl die Schleusen in Wusterwitz, in Zerben und Brandenburg, als auch die Schleusen an der Unteren Havel-Wasserstraße werden damit angeschlossen." Burkhard Knuth ist der Chef des Wasserstraßen-Neubauamtes in Magdeburg. Bildrechte: MDR/Stephan Schulz

Schleusen sollen gemeinsam gesteuert werden

Mit dem Bau der Großleitzentrale zwischen Mittellandkanal und dem Abstiegskanal Magdeburg Rothensee sollen vor allem Synergien erzielt werden. Ziel ist es, die Schleusen mit weniger Aufwand zu betreiben.