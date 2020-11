Neue Regelung Magdeburg führt Bußgeld gegen Maskenverweigerer ein

In Magdeburg gilt seit Montag ein erhöhtes Bußgeld für Maskenverweigerer. Bei Verstößen droht nun eine Strafe von 75 Euro, sollte der Inzidenzwert in der Landeshauptstadt über 50 liegen, erklärte Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD). Bei einem Inzidenzwert zwischen 30 bis 50 liege das Bußgeld demnach bei 50 Euro. Die Höhe der Strafen sei durch die Landesverordnung vorgegeben. Zudem wolle Trümper das Bußgeld für Wiederholungstäter verdoppeln.



Dabei sei auch zu beachten, dass in Magdeburg eine Maskenpflicht im Freien herrscht, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Trümper betonte abermals, dass er eine generelle Maskenpflicht im öffentlichen Raum ablehnt. Er sei der Meinung, dass eine einheitliche Lösung für die gesamte Stadt am meisten weiterhelfen würde. Dies begründet er damit, dass es, anders als in Halle, in Magdeburg nicht so viele enge Gassen geben würde, sodass eine Differenzierung wie in der Saalestadt hier keinen Sinn ergeben würde.