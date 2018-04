Nach den Ausschreitungen bei der Aufstiegsfeier des FC Magdeburg will sich die Magdeburger Polizei auf die nächsten Feierlichkeiten besser vorbereiten. Das teilte der leitende Polizeidirektor, Tom-Oliver Langhans, am Dienstag mit. Es gehe darum, auch auf spontane Veränderungen reagieren zu können. Dafür sei der Kontakt zur Stadt intensiviert worden. Der Aufstieg der Fußballer des 1. FC Magdeburg in die 2. Bundesliga soll sowohl am 6. Mai als auch eine Woche später erneut gefeiert werden.