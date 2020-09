Stadteinwärts kommen derzeit nur Straßenbahnen über die Strombrücke in Magdeburg. Bildrechte: MDR/Kalina Bunk

Am Hauptbahnhof in Magdeburg wird an der Baustelle für den künftigen City-Tunnel gearbeitet, auch in Buckau sorgen Gleisarbeiten seit Monaten für Verkehrsprobleme und jetzt verstärkt eine weitere Sperrung an der Baustelle für den neuen Strombrückenzug im Stadtzentrum den Frust bei Autofahrern. Seit Dienstag reparieren die Magdeburger Verkehrsbetriebe auf der Strom- und der Zollbrücke die Straßenbahngleise. Fahrzeuge können auf dem Abschnitt deswegen aktuell nur stadtauswärts unterwegs sein.

Vor allem im Berufsverkehr morgens und am Nachmittag müssen Autofahrer daher mehr Zeit einplanen, denn wer in oder durch die Stadt will, muss über den Nordbrückenzug und die Bundesstraße 1. Lange Staus sind die Folge – auch im Stadtteil Werder. In der Hauptverkehrszeit am Nachmittag gab es sogar schon Rückstau bis nach Heyrothsberge im Jerichower Land. Hinzu kommt, dass die B1 aktuell auch als Umleitungsstrecke für Bauarbeiten auf der Autobahn 2 dient.

Die Gleise an der Zoll- und der Strombrücke werden nach Angaben der Stadt saniert, damit sie noch genutzt werden können, bis der neue Strombrückenzug im Jahr 2023 in Betrieb genommen wird. Stadtauswärts wird der Autoverkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet, Radfahrer und Fußgänger müssen sich einen schmalen Weg teilen.